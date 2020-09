Patto per Catania, finanziati lavori in 7 asili nido per 3 milioni di euro (Di mercoledì 2 settembre 2020) Patto per Catania, Campisi e Zappalà eletti vicepresidenti della commissione consiliare 1 febbraio 2020 Consiglio, ripartono i lavori della commissione 'Patto per Catania' 13 giugno 2020 'Patto per ... Leggi su cataniatoday

Ultime Notizie dalla rete : Patto per Patto per Catania, finanziati lavori in 7 asili nido per 3 milioni di euro CataniaToday Siracusa, sit-in contro il prestito del Caravaggio. Giansiracusa: “La città disposta a pagare interventi sull’opera”

“Un gruppo di imprenditori pronti a finanziare interventi sul Seppellimento di Santa Lucia”. Questa la notizia annunciata, questa mattina, dallo storico dell’arte Paolo Giansiracusa, durante una picco ...

Patto per Catania, approvati progetti esecutivi per la sicurezza di 7 asili nido

La Giunta comunale del Comune di Catania ha varato un piano di interventi di riqualificazione finalizzati alla messa in sicurezza e all’adeguamento antincendio di sette edifici che ospitano sette asil ...

