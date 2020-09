Parlamentari della Lega davanti a Palazzo Chigi: “Stop all’invasione di migranti” (Di mercoledì 2 settembre 2020) ROMA – “Stop invasione”. I parlamentari della Lega manifestano davanti a palazzo Chigi in segno di solidarieta’ “con Musumeci, con il sindaco di Lampedusa e con tutti i sindaci che devono sopportare l’invasione di migranti per colpa dell’incapacita’ del governo. Siamo al collasso”, dice Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato. Oggi a Palazzo Chigi Musumeci e il primo cittadino di Lampedusa saranno ricevuti dal premier Conte. Leggi su dire

