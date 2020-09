Paris Saint Germain, due positivi al Coronavirus: il comunicato (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il Paris Saint Germain ha confermato tre casi di positività al Coronavirus dopo i tamponi di ieri: il comunicato Il Paris Saint Germain ha confermato i tre casi di positività al Coronavirus dopo i tamponi effettuati ieri. Si tratta di tre giocatori di cui non sono state rese note le generalità. «Tre giocatori del Paris Saint Germain sono confermati positivi dal test Sars CoV2 e sono soggetti al protocollo sanitario appropriato. Tutti i giocatori e lo staff continueranno a eseguire i test nei prossimi giorni». Trois joueurs du @PSG inside sont confirmés positifs au test Sars CoV2 et sont soumis au ... Leggi su calcionews24

CuocoFiorellino : RT @LexieLexotan: Oggi mi sono svegliata con in testa le parole 'paris saint-germain' - Maglia_DaCalcio : ??? ????PARIS SAINT GERMAIN DIVISA BAMBINI AWAY 2020/2021 ??Misura dai 4 ai 16 anni ?Floccaggio e aggiunta di patch pos… - vandanaravip : RT @LexieLexotan: Oggi mi sono svegliata con in testa le parole 'paris saint-germain' - alexqualcosa : RT @LexieLexotan: Oggi mi sono svegliata con in testa le parole 'paris saint-germain' - Internews1908it : RT @SabinoDelLatte: ?? Il Paris Saint Germain non molla Skriniar: è lui il prescelto per sostituire Thiago Silva (Tuttosport) ??? I nerazzurr… -

Ultime Notizie dalla rete : Paris Saint Il Paris Saint-Germain saluta Thiago Silva GianlucaDiMarzio.com Allan saluta i tifosi del Napoli: "Grazie di tutto"

ROMA, 02 SET - "Un saluto ai tifosi? Solo grazie di tutto". Così Allan, con un video che sta girando suo social network, lascia Napoli, con un sorriso e una mano che saluta i tifosi che lo hanno amato ...

Il papà di Messi: "Difficile che resti a Barcellona". Il club lo veste con la nuova maglia

Può essere una giornata molto importante per il futuro di Lionel Messi. Jorge, padre e agente del fuoriclasse argentino, è sbarcato questa mattina, intorno alle 9, a Barcellona. "Non so niente, ragazz ...

ROMA, 02 SET - "Un saluto ai tifosi? Solo grazie di tutto". Così Allan, con un video che sta girando suo social network, lascia Napoli, con un sorriso e una mano che saluta i tifosi che lo hanno amato ...Può essere una giornata molto importante per il futuro di Lionel Messi. Jorge, padre e agente del fuoriclasse argentino, è sbarcato questa mattina, intorno alle 9, a Barcellona. "Non so niente, ragazz ...