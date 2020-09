Papastathopoulos al Napoli? Il club e Gattuso spingono il greco al trasferimento (Di mercoledì 2 settembre 2020) Papastathopoulos al Napoli – Tra gli obiettivi della difesa del Napoli c’è anche Sokratis Papastathopoulos. Il club azzurro sta provando a strapparlo all’Arsenal e spera che il giocatore trovi un accordo con i Gunners che gli permetta di liberarsi a zero. Gli inglesi però chiedono un indennizzo e hanno anche proposto il rinnovo al greco, segnale di come non siano intenzionati a privarsi di lui (anche se Gattuso spinge per averlo, dialogando direttamente con il difensore). Un innesto importante considerata la sua esperienza internazionale. L’arrivo di Papastathopoulos al Napoli andrebbe presumibilmente a riempire quella casella in difesa che dovrebbe ... Leggi su giornal

