Palumbo-Pelonzi: su Lazio Nuoto chiarimenti in trasparenza (Di mercoledì 2 settembre 2020) Roma – “Ormai e’ evidente che contro la Lazio Nuoto ci sia un accanimento ingiustificabile da parte della Giunta comunale. Giunta che, in barba anche a una sentenza del Tar sul bando di gara per la riassegnazione dello spazio occupato dalla storica piscina, ha deciso di sfrattare la squadra a ogni costo. La vicenda merita un approfondimento in commissione trasparenza.” “A stretto giro convocheremo una seduta invitando i soggetti coinvolti in questa storia per capire come stanno davvero le cose e cercare di trovare una strada che consenta di sia la storia di una squadra che opera da anni alla Garbatella, sia il parere espresso dal Tar che con una sentenza annunciata a maggio ha disposto l’annullamento della gara bandita dal Campidoglio.” “Vale solo la pena ricordare che la ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Palumbo Pelonzi Palumbo-Pelonzi: su Lazio Nuoto chiarimenti in trasparenza RomaDailyNews