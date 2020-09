Pallanuoto, la Lazio non si iscriverà al campionato: club sfrattato dalla piscina a Garbatella (Di mercoledì 2 settembre 2020) Dopo ben 34 anni, la Lazio Nuoto è stata sfrattata dalla piscina che gestiva a Garbatella e pertanto la squadra di Pallanuoto non si iscriverà al prossimo campionato di Serie A1. Un brutto colpo per i biancocelesti, che aiutavano le persone in difficoltà offrendo loro la possibilità di usufruire dei servizi della piscina gratuitamente e riuscivano a finanziarsi economicamente grazie alla quota di 400 euro che molti clienti pagavano. “Operazione inaudita che non tiene conto della sentenza a nostro favore. Il Comune si sta dimostrando ostile nei nostri confronti, colpendo una società che ha 120 anni di storia. L’ultimo atto deprecabile ha visto impegnati numerosi agenti delle forze dell’ordine, come accade solo in caso ... Leggi su sportface

Roma Capitale contro il mondo biancoceleste

Dispiace che un’istituzione autorevole come quella di Roma Capitale, che dovrebbe apparire al di sopra delle parti, continui la sua personale battaglia contro la Lazio Nuoto e il mondo biancoceleste, ...

