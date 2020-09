Palazzo Chigi smentisce Repubblica. Sui Servizi segreti nessuna tensione tra Conte e Di Maio. Il ministro: “Ho piena fiducia nel premier” (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Sono totalmente prive di fondamento le ricostruzioni secondo cui vi sarebbero, da parte del presidente del Consiglio o di Palazzo Chigi, sospetti sull’operato del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio”. E’ quanto scrive in una nota l’Esecutivo smentendo un articolo pubblicato oggi da Repubblica sul tema del nomine dei vertici dell’intelligence. “Ho piena fiducia nel presidente del Consiglio e nei vertici dell’intelligence in un momento così complicato per il Paese” ha ribadito, poi, a Radio Anch’io, lo stesso ministro degli Esteri Luigi Di Maio. L'articolo Palazzo Chigi smentisce Repubblica. Sui ... Leggi su lanotiziagiornale

Ultime Notizie dalla rete : Palazzo Chigi Dossier Ilva: doppio vertice oggi a Palazzo Chigi La Gazzetta del Mezzogiorno Terremoto. L'Aquila scomparsa dall'agenda di governo.

“A 11 anni dal terremoto che devastò L’Aquila e 56 Comuni dell’Abruzzo, ancora alle prese con un complesso percorso di ricostruzione e rinascita economica, quei territori non sono mai stati inseriti t ...

Migranti: Task force Regione in hotspot Lampedusa.

PALERMO – T erzo sopralluogo, nei centri di accoglienza per migranti, della task force istituita dalla Regione Siciliana per verificare la compatibilità con le norme sanitarie e linee guida Covid dell ...

