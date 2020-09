Pakistan: monsoni, almeno 16 morti nel nord (Di mercoledì 2 settembre 2020) ANSA, - ISLAMABAD, 02 SET - almeno 16 persone sono morte e altre 31 sono rimaste ferite a causa delle forti piogge monsoniche che si sono abbattute sulla provincia del Pakistan nordoccidentale di ... Leggi su corrieredellosport

in Pakistan. Lo riferiscono fonti ufficiali. Le inondazioni hanno anche distrutto 11 case e danneggiato altre 83 abitazioni. La scorsa settimana 80 persone sono morte a causa dei monsoni nella ...

