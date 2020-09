Padre da 20 anni, scopre di essere sterile dalla nascita: la moglie aveva… (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un uomo di 55 anni scopre di essere affetto da fibrosi cistica ed è così che, attraverso alcune analisi, viene a sapere di essere sterile dalla nascita. Benché la notizia possa risultare già drammatica, a renderla ancora più traumatica il fatto che il protagonista della vicenda sia un Padre. Richard Mason è un milionario inglese papà di una ragazza di 23 anni e di due gemelli di 19 anni. Ma dopo la diagnosi effettuata dai medici, l’uomo si rende conto di non poter essere Padre dei tre ragazzi che, per oltre 20 anni, aveva creduto suoi figli biologici. A raccontare la storia di Richard Mason è la stampa ... Leggi su velvetgossip

