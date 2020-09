Orsi in cerca di cibo nei supermercati: terrificanti incontri ravvicinati in California [VIDEO] (Di mercoledì 2 settembre 2020) Alcuni Orsi nell’area del Lake Tahoe, in California, stanno prendendo un po’ troppa familiarità con gli umani. I VIDEO girati recentemente dagli abitanti (vedi immagini in fondo all’articolo) mostrano diversi terrificanti incontri tra Orsi e persone all’interno di un supermercato dell’area nelle ultime settimane. Nel primo VIDEO, un orso si aggira tra le cOrsie del supermercato, toccando i prodotti esposti tra le gente che assiste terrorizzata. Il secondo VIDEO mostra un orso all’interno del negozio il 12 agosto scorso, quando un cliente lo colpisce sulla schiena prima di scappare via. Nello stesso filmato, è possibile vedere un dipendente del negozio mentre cerca ... Leggi su meteoweb.eu

orsi_massimo : @v2Dark @mazzettam capito, quindi si cerca di nascondere la mostruosità di una dichiarazione incredibilmente seria… - LoneSta50436706 : @katrinyanuo @Emilystellaemi2 @lore944 @GiuliettaVanni @BlackL78 @world_warriors1 Chi vuole boicottare lo faccia. S… - LaStampa : Tra i convocati agli allenamenti di Lignano sabbiadoro anche il savonese. - StampaSavona : Tennis tavolo, Orsi cerca il pass per le Paralimpiadi - DjMayone : RT @TgrRaiTrentino: Orsi in Trentino: la provincia cerca spazi per custodire gli animali da catturare -

Ultime Notizie dalla rete : Orsi cerca Orso Trentino, Provincia cerca spazi per casi problematici Agenzia ANSA Il rettore dell’Upo: stop all’online, copiati i test degli esami; una trentina i casi di frode

Testi copiati e poi scopri con una banale ricerca su Google, sistemi più complicati di scambi di messaggi o semplici suggeritori nascosti (ma non troppo evidentemente). Sono una trentina i casi di fro ...

Covid19, due nuovi positivi, i lucani in isolamento domiciliare sono 29. Due i ricoverati in ospedale.

La task force regionale comunica che ieri, 1° settembre, sono stati processati 585 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 2 sono risultati positivi. Le positività riguardano: 1 persona ...

Testi copiati e poi scopri con una banale ricerca su Google, sistemi più complicati di scambi di messaggi o semplici suggeritori nascosti (ma non troppo evidentemente). Sono una trentina i casi di fro ...La task force regionale comunica che ieri, 1° settembre, sono stati processati 585 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 2 sono risultati positivi. Le positività riguardano: 1 persona ...