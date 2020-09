Orrore in Emilia Romagna: cani e gatti congelati e altre decine di animali segretati in ambienti putridi [VIDEO E FOTO] (Di mercoledì 2 settembre 2020) Carcasse di cani e gatti, tra cui anche alcuni cuccioli, congelati nel freezer. Ma non solo: cani segregati dentro un bagno fetido e tutto ricoperto dalle feci, dodici gatti malati e rinchiusi dentro dei trasportini e poi, ancora, altri cani per un totale di ventiquattro, una tartaruga, galli e galline segregati in due case di proprietà di una donna a Bazzano e Savigno, comuni di Valsamoggia, nel bolognese. Uno scenario macabro e raccapricciante (come si può vedere dalla FOTO nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo), degno di un film horror, si è presentato alle guardie dell’OIPA di Bologna quando, a seguito di un mandato della Procura, hanno fatto irruzione insieme alla Polizia Locale nelle due abitazioni, dopo ... Leggi su meteoweb.eu

