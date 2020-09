Open Fiber, a Cuneo 4.500 unità immobiliari già connesse a banda ultra larga (Di mercoledì 2 settembre 2020) Roma, 2 set. (Adnkronos) - La rivoluzione digitale abbraccia anche il Capoluogo della Granda: circa 4.500 case e uffici dei quartieri Gramsci e Cuneo Nuova dispongono infatti di una nuova infrastruttura, interamente in fibra ottica, che abilita velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo. Open Fiber ha ultimato il cablaggio delle prime aree della città di Cuneo oggetto di intervento e ha aperto la vendibilità dei servizi con gli operatori partner. Il progetto complessivo prevede il collegamento di circa 21mila unità immobiliari grazie a un investimento diretto di Open Fiber superiore ai 7 milioni di euro. La società guidata da Elisabetta Ripa sta realizzando anche a Cuneo, importante polo agroalimentare e ... Leggi su iltempo

