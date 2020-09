Omceo: su vaccino antinfluenzale comprensibile preoccupazione farmacie (Di mercoledì 2 settembre 2020) Roma – “La preoccupazione da parte dei farmacisti e’ comprensibile, perche’ le strutture pubbliche hanno fatto una richiesta molto importante di dosi vaccinali”. Lo ha detto il presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, Antonio Magi, intervenendo oggi in diretta a Radio Cusano Campus. “Spero che, a parte le dosi prenotate dalle Regioni che ne hanno fatto richiesta immediata- ha proseguito Magi- si dia anche alle farmacie la possibilita’ di acquistare i vaccini, perche’ questo sicuramente agevolerebbe la diffusione della vaccinazione”. Ad ogni modo, per il presidente dell’Omceo Roma “l’importante e’ il risultato, cioe’ cercare di dare una copertura la piu’ ampia possibile”, ha concluso. Leggi su romadailynews

Roma – “Tra fine mese e inizio ottobre potremo iniziare a fare le vaccinazioni. Ma esorto i cittadini a non andare tutti quanti all’ultimo minuto”. Cosi’ il presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, ...

Omceo Roma: su vaccino non bisogna andare di fretta

Roma – “In questo momento in Italia si sta sperimentando il vaccino, ma non bisogna andare troppo di fretta, perche’ i vaccini vanno testati in maniera corretta. La speranza, certamente, e’ poi quella ...

