“Oggi in tv”, tutta la programmazione di mercoledì 2 settembre (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il mercoledì ci riserva tante sorprese, come la musica, oggi in tv con Carlo Conti e Vanessa Incontrda, o le serie più amate del momento come The Good Doctor. Ma non manca il cinema nella programmazione con tante storie, drammatiche, divertenti, ma anche vere, come quella italiana del Generale Dalla Chiesa. Scopriamo allora cosa ci aspetta questa prima serata di martedì 2 settembre, tanto sulla Rai che sulla Mediaset. Rai, tra spettacolo e storie in tv La Rai in questo martedì fa spazio alla musica, ma anche al cinema d’autore, come alle prime tv di una serie molto seguita degli ultimi tempi, The Good Doctor. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla programmazione Rai. I Seat Music Awards Su Rai alle 21.30 vanno in onda dall’Arena di Verona i Seat Music Awards, ... Leggi su thesocialpost

