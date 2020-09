Officina Stellare nomina Barbara Ricciarelli Chief Operating Officer (Di mercoledì 2 settembre 2020) (Teleborsa) – Officina Stellare annuncia la nomina di Barbara Ricciarelli quale nuovo Chief Operating Officer (COO) della Società. Laureata in Ingegneria elettronica all’Università degli studi di Firenze, Barbara Ricciarelli ha sviluppato un’esperienza trentennale in Leonardo dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità nel settore Spazio; nel 2009 ha assunto il ruolo di Responsabile degli strumenti elettro-ottici per poi diventare, nel 2016, Responsabile dell’Ingegneria della linea di Business Spazio. Infine, durante gli ultimi mesi di lavoro presso Leonardo, ha fatto parte attivamente dello staff dell’Area Business Spazio. Leggi su quifinanza

Officina Stellare, Barbara Ricciarelli chief operating officer

Roma, 1 set. (askanews) – Officina Stellare, Pmi innovativa vicentina quotata in borsa e attiva nella progettazione e produzione di strumentazione opto-meccanica di eccellenza nei settori dell’Aerospa ...

Roma, 1 set. (askanews) – Officina Stellare, Pmi innovativa vicentina quotata in borsa e attiva nella progettazione e produzione di strumentazione opto-meccanica di eccellenza nei settori dell'Aerospa ...