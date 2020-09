Occhiolino Kim ex portavoce Usa. Trump, fallo per la squadra (Di mercoledì 2 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 02 SET - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, disse scherzando all'ex portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, di andare a trovare il leader Kim Jong-un in Corea del Nord ... Leggi su corrieredellosport

ddionysusj : il suo sorriso, l’occhiolino quei capelli. sono ferma qui non riesco ad andare avanti. questo kim namjoon è la mia… -

Ultime Notizie dalla rete : Occhiolino Kim Occhiolino Kim ex portavoce Usa. Trump, fallo per la squadra - Ultima Ora Agenzia ANSA Occhiolino Kim ex portavoce Usa. Trump, fallo per la squadra

(ANSA) - ROMA, 02 SET - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, disse scherzando all'ex portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, di andare a trovare il leader Kim Jong-un in Corea del Nord d ...

(ANSA) - ROMA, 02 SET - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, disse scherzando all'ex portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, di andare a trovare il leader Kim Jong-un in Corea del Nord d ...