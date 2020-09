Nuovo royal wedding in vista: Philippos di Grecia sposerà la fidanzata Nina Flohr (Di mercoledì 2 settembre 2020) Dopo le nozze di di Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi, avversate da una lunga serie di intoppi e finalmente andate in scena a Windsor lo scorso 17 luglio davanti ad appena venti invitati, per i royal addicted arriva un’altra bella notizia: quella di un nuovo matrimonio reale. Philippos di Grecia, 34 anni, cugino di re Felipe VI di Spagna, sposerà la fidanzata, la borghese Nina Flohr, 33. L’annuncio è stato dato con un comunicato ufficiale dal papà dello sposo, l’ex sovrano Costantino II. «Il re Costantino e la regina Anna Maria sono felici di annunciare il matrimonio del loro figlio minore, il principe Philippos, con Nina Nastasja Flohr, figlia di Thomas e Katharina Flohr. Nina e Philippos si sono fidanzati all’inizio della scorsa estate nell’isola di Itaca. I dettagli delle nozze saranno resi noti a tempo debito». L’annuncio del royal wedding è stato accompagnato da due foto ufficiali, scattate da Nicolás di Grecia, fratello maggiore di Philippos, e condivise dalla futura sposa sul suo profilo Instagram. Leggi su vanityfair

