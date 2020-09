Nuovo flirt per Damante, il dj sbotta e sorprende tutti. È stata Giulia a lasciarlo? - (Di mercoledì 2 settembre 2020) Novella Toloni Dopo settimane di silenzio Andrea Damante ha rotto il silenzio, replicando con fermezza ai pettegolezzi che lo vorrebbero già vicino ad un'altra donna dopo la crisi con Giulia De Lellis Giulia De Lellis lo aveva già anticipato di qualche settimana: "Quando ci sarà da dire qualcosa saremo i primi a farlo". E oggi eccole le parole di Andrea Damante che, infastidito dai nuovi rumor su una sua presunta nuova fiamma, ha letteralmente sbottato sui social network. L'ex tronista ha da poco condiviso un duro messaggio di sfogo su Instagram, dove ha rispedito al mittente le insinuazioni su una sua nuova frequentazione, facendo capire che le cose non sarebbero come sembrano. nodo 1856401 "Questa volta risparmiatevi questa me**a...questa volta non permetterò di ... Leggi su ilgiornale

