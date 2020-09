Nuovi contagi sotto quota mille ma terapie intensive sopra 100 (Di mercoledì 2 settembre 2020) Francesca Angeli Un operatore sanitario in un reparto di terapia intensiva (La Presse)Il bollettino preoccupa per il numero dei ricoverati in rianimazione: 107. Per la prima volta dal 26 giugno Sale ancora il numero dei ricoverati in terapia intensiva. Per la prima volta dal 26 giugno scorso supera quota cento (107). Certo un dato lontanissimo dai giorni del picco in aprile con oltre 4mila casi ma che comunque desta attenzione perché proprio il numero di ricoveri nei reparti di intensiva è considerato l'indice più significativo per valutare l'andamento dell'epidemia. L'incremento dei casi resta invece sotto quota mille con 978 Nuovi positivi. Colpisce però il dato della Lombardia con 242 Nuovi casi, seguita dal Lazio con 125 e la Campania con 102. ... Leggi su ilgiornale

