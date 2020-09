Nuova Pneumologia al San Paolo, servirà anche dopo la pandemia, (Di mercoledì 2 settembre 2020) Trentacinque letti con impianti per l'ossigeno ad alto flusso, di cui dieci monitorati in telesorveglianza, trasformabili in terapia subintensiva come prevede il piano pandemico in vista dell'autunno. ... Leggi su ilgiorno

“Fino a 45-50 anni fa la leucemia linfatica acuta dei bambini uccideva tutti i soggetti che colpiva, oggi solo 1 su 100 non riesce a sopravvivere. L’uomo, ricordiamolo sempre, è riuscito nella sua evo ...

Trentacinque letti con impianti per l’ossigeno ad alto flusso, di cui dieci monitorati in telesorveglianza, trasformabili in terapia subintensiva come prevede il piano pandemico in vista dell’autunno.

