Nuoto. Oriana attraversa la Manica: il più veloce degli italiani

LECCO – Al terzo tentativo Andrea Oriana ce l’ha fatta. Dopo una prima prova non conclusa e una seconda volta in cui le condizioni del mare non lo hanno permesso, oggi il forte nuotatore lecchese è ri ...Al terzo tentativo (la prima volta nel 2018), Andrea Oriana ha completato l’attraversamento della Manica a nuoto. Da Dover a Calais per 33 km, sfidando le correnti, la fatica, tutto. Solo 7 italiani i ...