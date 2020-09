Nota catena di supermercati richiama prodotti precotti per presenza di allergeni non dichiarati: riportare in negozio [MARCHIO E LOTTO] (Di mercoledì 2 settembre 2020) La Nota catena di supermercati svizzeri Migros richiama il SALMÌ DI CERVO COTTO 350 G. Il richiamo è per la mancata indicazione nella dichiarazione degli allergeni: sedano, soia e grano. Si invitano le persone allergiche a non consumare questo prodotto. Tutte le altre persone possono consumarlo senza preoccupazioni. Il richiamo riguarda, nello specifico, il seguente prodotto: Nome: Salmì di cervo cotto 350 g Cod. articolo: 2228.220.350 Data di scadenza (= «da consumare preferibilmente entro»): Il richiamo riguarda tutte le date di scadenza Prezzo di vendita: CHF 10.90 Prezzo di vendita durante le promozioni: CHF 7.60 Il prodotto era disponibile in tutta la Svizzera in tutte le cooperative della Migros. Nel frattempo il prodotto è stato rimosso dagli scaffali ... Leggi su meteoweb.eu

Aggredisce un uomo e gli strappa la catenina d'oro. 26enne rintracciato e arrestato dai Carabinieri grazie alle telecamere

Meno di 72 ore: tanto è durata la fuga del ventiseienne libico, senza fissa dimora ma già noto alle forze dell’ordine, che la sera del 23, alle 20.40, a Sanremo in via Pietro Agosti, ha aggredito un u ...

BMW Motorrad svela la catena M Endurance

Il colosso tedesco lancia una nuova catena di trasmissione che non richiede manutenzione o lubrificazione, già disponibile per S 1000 RR e S 1000 XR BMW Motorrad ha introdotto oggi la sua per nuova ca ...

