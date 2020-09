"Non è il solo positivo". La Dago-bomba su Berlusconi: quanti contagi in famiglia (Di mercoledì 2 settembre 2020) Dagospia aggiunge dettagli importanti su Silvio Berlusconi, risultato positivo al coronavirus. L'ex premier è asintomatico e si è già messo in isolamento domiciliare ad Arcore, dove continuerà a lavorare in vista delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre. Non solo il leader di Forza Italia, secondo Dago sono risultati positivi anche i familiari: si tratta di Barbara con i due figli e Luigi con la fidanzata, più altri nipoti. Dopo il doppio tampone (negativo) effettuato al rientro dalla Sardegna, il Cav ha voluto fare un ulteriore controllo precauzionale: stavolta è saltato fuori che sia lui che diversi membri della sua famiglia hanno contratto il Covid. In molti stanno insinuando che la ... Leggi su liberoquotidiano

Ibra_official : Zlatan sa quando stai perdendo la concentrazione. Ma non preoccuparti, per non farlo arrabbiare basta mantenere la… - CarloCalenda : Salvini non conosce la differenza tra fatturato e utile. Nessun italiano gli affiderebbe da gestire nulla di propri… - sscnapoli : Domanda: sono bidoni puliti o sporchi ? Naturalmente non solo sono puliti ma sono anche nuovi, mai usati e vengono… - FerrariZumbini : Ulteriore benefit: ho esaurito le mountain bike con cambio shimano, però offro Scetticismo in omaggio ai primi 100.… - yeosangdreams : @kookietaae non mostra nulla -

Ultime Notizie dalla rete : Non è Navalny, Berlino: non ci sono dubbi, è stato avvelenato Il Sole 24 ORE Orban si mette di traverso sul Recovery fund

Chiede che i fondi del Recovery fund non siano legati a condizionalità rigide sul rispetto di diritti fondamentali come democrazia, libertà di espressione, di stampa diritti umani. Ora gli ungheresi ...

F1 – Vettel “Speriamo che la Ferrari SF1000 sia più competitiva”

Sebastian Vettel si augura che la Ferrari non sia quella vista a Spa, per poter ottenere un grande risultato nella sua ultima gara a Monza con la Scuderia di Maranello. Al sito della Ferrari, Vettel h ...

Chiede che i fondi del Recovery fund non siano legati a condizionalità rigide sul rispetto di diritti fondamentali come democrazia, libertà di espressione, di stampa diritti umani. Ora gli ungheresi ...Sebastian Vettel si augura che la Ferrari non sia quella vista a Spa, per poter ottenere un grande risultato nella sua ultima gara a Monza con la Scuderia di Maranello. Al sito della Ferrari, Vettel h ...