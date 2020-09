No time to die: ecco il nuovo poster ufficiale (Di mercoledì 2 settembre 2020) In attesa del trailer del nuovo film sull’agente James Bond, ecco il nuovo poster ufficiale di No time to die Tra uno stop e l’altro, ci siamo: No time to die, ultimo film su 007 uscirà nei cinema italiani il 12 novembre. Il trailer è atteso domani, giovedì 3 settembre. Intanto godiamoci il poster ufficiale con Daniel Craig. Sinossi In No time To Die, Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato dal servizio attivo. Il suo quieto vivere viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter, un vecchio amico ed agente della CIA, ricompare chiedendogli aiuto. La missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivela essere più insidiosa ... Leggi su tuttotek

cinemaniaco_fb : ?????????????? No Time To Die, il poster conferma la data di uscita italiana. In arrivo il nuovo trailer!… - BestMovieItalia : No Time To Die, il poster conferma la data di uscita italiana. In arrivo il nuovo trailer! - - Stay_Nerd : 007: No Time to Die – rilasciato il nuovo poster di James Bond - mixborghi : RT @badtasteit: #NoTimetoDie: James Bond nel nuovo poster, mercoledì arriva il trailer! - panapp : RT @perochan: Motivi per tirare avanti: No Time To Die dal 12 novembre al cinema -