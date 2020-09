No, la bambina di questa foto non è l’ex ministra dell’Istruzione francese (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il 2 settembre 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra la foto di una bambina con un bastone in mano in campagna e da uno scatto di Najat Vallaud-Belkacem, ex ministra francese dell’Educazione, dell’Istruzione superiore e della Ricerca. L’immagine è accompagnata da questo testo, scritto da chi ha pubblicato il contenuto: «Da pastorella in Marocco a ministro dell’educazione nazionale in Francia: è questa la storia di Najat Vallaud-Belkacem, classe 1977». Questo contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa. La bambina ritratta in foto non è infatti Najat Vallaud-Belkacem da piccola. Come hanno ricostruito i colleghi fact-checker di Afp, la foto in ... Leggi su facta.news

