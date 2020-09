Nicolò De Devitiis: 'Al Giffoni la vera anima sono i ragazzi, lavoriamo nel pieno rispetto delle regole' (Di mercoledì 2 settembre 2020) E' la sua prima volta come presentatore, ai tempi del Covid-19. Nicolò De Devitiis è il padrone di casa della 50esima edizione del Giffoni Film Festival . A Tgcom24 si racconta tra ospiti internazionali momenti divertenti: 'La vera anima però sono i ragazzi'. Dal 6 ottobre Nicolò sarà di nuovo in pista con 'Le Iene' con un occhio come sempre acceso sui ... Leggi su tgcom24.mediaset

nicol_03m : @seokpiola JAJAJSJSJSJSJAJAJ QUÉ - Nicol_lex : @perse_verse Uf, jalo jsjsjs - jungkiw3w : @qc_nicol Dale - nicol_03m : @Army_1000000 JAJSJAJSJJSJA - nicol_03m : @Littlemochj Todo mi tl es de que supuestamente ella es la novia JSJSJSJJ -

Ultime Notizie dalla rete : Nicolò Devitiis Grande attesa per la pubblicazione di “Nicol”, il nuovo romanzo scritto dal Professore Antonio Bonacci Dea Notizie Nicolò De Devitiis: "Al Giffoni la vera anima sono i ragazzi, lavoriamo nel pieno rispetto delle regole"

E' la sua prima volta come presentatore, ai tempi del Covid-19. Nicolò De Devitiis è il padrone di casa della 50esima edizione del Giffoni Film Festival. A Tgcom24 si racconta tra ospiti internazional ...

Nicolò De Devitiis presenta la 50esima edizione di Giffoni

La regione, con una ricchissima offerta turistica apprezzata anche grazie alla vicinanza con l'Italia, resta tra le destinazioni europee più sicure in tempo di pandemia anche grazia alle efficienti mi ...

E' la sua prima volta come presentatore, ai tempi del Covid-19. Nicolò De Devitiis è il padrone di casa della 50esima edizione del Giffoni Film Festival. A Tgcom24 si racconta tra ospiti internazional ...La regione, con una ricchissima offerta turistica apprezzata anche grazie alla vicinanza con l'Italia, resta tra le destinazioni europee più sicure in tempo di pandemia anche grazia alle efficienti mi ...