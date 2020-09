New York Times: “Il vaccino per il Covid verrà distribuito negli Usa tra ottobre e novembre” (Di mercoledì 2 settembre 2020) La corsa al vaccino contro il coronavirus negli Stati Uniti potrebbe avere già una data d’arrivo: il Center for Disease Control and Prevention ha notificato alle autorità sanitarie dei singoli stati federali di prepararsi a distribuire il vaccino per il coronavirus ai lavoratori sanitari e ai gruppi a più alto rischio fra la fine di ottobre e gli inizi di novembre. Indicazione diramata anche alle cinque maggiori città statunitensi. Lo riporta il New York Times, sottolineando che la tempistica descritta solleva dubbi sulla politicizzazione del vaccino contro il coronavirus, considerato che le elezioni presidenziali sono in calendario il 3 novembre. Intanto anche in Europa si delineano delle tempistiche. Il ministro Roberto Speranza ha ... Leggi su ilfattoquotidiano

SkyTG24 : Una #rissa scoppiata in fase di imbarco tra due donne ha ritardato la partenza di un volo dall'aeroporto #LaGuardia… - WeAreTennisITA : Berrettini ?? Matteo è una sicurezza a New York: batte Soeda in tre set, 7-6 6-1 6-4 e accede al secondo turno degl… - WHOISCONWAY : 9/11 ?? - NicolaTenerelli : RT @LaStampa: In Usa: vaccino pronto per fine ottobre. I dubbi del New York Times - Maurizio62 : RT @LaStampa: In Usa: vaccino pronto per fine ottobre. I dubbi del New York Times -

Ultime Notizie dalla rete : New York Riapre The Edge, vista a picco su New York ANSA Nuova Europa US Open: Serena Williams, esordio passato. Muchova batte Venus, fuori Clijsters

Serena Williams vuole spesso la perfezione, perché questa è la caratteristica che contraddistingue la sua carriera, ma in questo momento non riesce ad arrivarci. Se non altro, ha evitato nuovi problem ...

Harry e Meghan firmano un accordo con Netflix: diventeranno produttori

Spettacoli e Cultura - I duchi del Sussex sulle orme degli Obama. Prima di loro, una scelta simile era stata fatta dall'ex presidente americano Barack Obama e da sua moglie Michelle. Secondo quanto ri ...

Serena Williams vuole spesso la perfezione, perché questa è la caratteristica che contraddistingue la sua carriera, ma in questo momento non riesce ad arrivarci. Se non altro, ha evitato nuovi problem ...Spettacoli e Cultura - I duchi del Sussex sulle orme degli Obama. Prima di loro, una scelta simile era stata fatta dall'ex presidente americano Barack Obama e da sua moglie Michelle. Secondo quanto ri ...