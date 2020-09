Netflix, film e serie tv in streaming senza abbonamento (Di mercoledì 2 settembre 2020) . Il nuovo servizio è partito da lunedì 31 agosto 2020. ROMA – . Per cercare di attrarre un numero maggiori di utenti il canale ha deciso di mettere a disposizione di tutti una serie di produzioni originali in modo free. Non si tratta di una prima volta in assoluto visto che in passato altri colossi hanno fatto questa promozione anche se mai nessuno aveva creato un apposito catalogo. Le differenze con chi ha un abbonamento è rappresentato da uno spot di Netflix di 30 secondi e il tasto Abbonati ora che sono stati inseriti all’inizio e al termine del film o della serie televisiva. Il catalogo gratuito Il catalogo comprende film che hanno ottenuto diversi successi come I due papi, Murder Mystery e Bird Box. Non mancano serie ... Leggi su newsmondo

NetflixIT : C’è un’altra mente geniale in casa Holmes. Millie Bobby Brown è la protagonista di #EnolaHolmes, un film originale… - ilpost : Netflix ha reso gratuita la visione di alcuni film e serie tv - VioBebe : Chi di voi ha visto il film #RisingPhoenix? Cosa ne pensate? Io lo sto riguardando mentre torniamo a casa dalle vac… - NewsMondo1 : Netflix, film e serie tv in streaming senza abbonamento - danielelozzi : Sto vedendo #CobraKai su #Netflix... il target di riferimento sono io.. ??????. Hanno riesumato tutti quelli del Film,… -