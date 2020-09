Nella 'lista nera' Usa i giudici che indagano sui crimini di guerra americani: l'Onu preoccupata (Di mercoledì 2 settembre 2020) La sfrontata sfacciataggine imperialista. Come altro chiamarla? Il segretario generale delle Nazioni Unite, Onu,, Antonio Guterres, ha espresso preoccupazione per la decisione degli Stati Uniti di ... Leggi su globalist

CarloCalenda : Con @Azione_it abbiamo sempre detto che sosterremo le persone serie, al di là dello schieramento. I nostri candidat… - Monicabelluccj : @iamzurbi Sorry, non mi è venuta bene! La metto nella lista delle cose su cui rimuginare stanotte ?? - horeau : @getyolt_it Ciao, come mai non trovo Hello Bank nella lista dei conti correnti collegabili? - serpilloc : RT @Fondoambiente: #ItaliaMiPiaci - Oggi ti portiamo attraverso i nostri Beni alla scoperta di un elemento caratteristico dei paesaggi ital… - ErPiuma2001 : @SkyTG24 Nella lista di questo week end assolutamente! -

Ultime Notizie dalla rete : Nella lista Satispay entra nella lista di Fintech 250 e ora punta all’innovazione: “Accrediti manuali per integrare il budget” La Stampa Elezioni regionali e comunali 2020, come e quando si vota. Le regole anti Covid e tutti i candidati in campo

Il 20 e 21 settembre 2020 si terrà un «election day», che accorperà elezioni regionali, comunali, suppletive (in Veneto e Sardegna) e referendum sulla riforma costituzionale per il taglio dei parlamen ...

Progetto ISA: 417mila euro in buoni servizio per pazienti Alzheimer e anziani fragili

Per una persona affetta da Alzheimer o in stato di fragilità l’essere accudito e curato nella propria casa è spesso un fattore determinante della qualità della vita. A questo obiettivo la Società dell ...

Il 20 e 21 settembre 2020 si terrà un «election day», che accorperà elezioni regionali, comunali, suppletive (in Veneto e Sardegna) e referendum sulla riforma costituzionale per il taglio dei parlamen ...Per una persona affetta da Alzheimer o in stato di fragilità l’essere accudito e curato nella propria casa è spesso un fattore determinante della qualità della vita. A questo obiettivo la Società dell ...