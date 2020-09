Nel Recovery plan ci sarà un piano in quattro punti per il lavoro. Politiche attive e formazione, donne, ammortizzatori sociali e occupazione giovanile (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un piano in quattro punti per l’occupazione, in vista del Recovery plan che il governo presenterà a Bruxelles il 15 ottobre prossimo. Lo sta definendo la ministra del lavoro Nunzia Catalfo, secondo quanto riporta il Corriere della Sera. “Siamo consci che molto resta da fare”, sottolinea Catalfo commentando i dati Istat di ieri sull’occupazione. Il primo dei 4 capitoli del piano Catalfo riguarda le Politiche attive e la formazione. L’obiettivo è “traghettare le transizioni occupazionali”, aiutare cioè chi perderà il lavoro in settori colpiti dalle conseguenze della pandemia a trovare posto nei nuovi ... Leggi su lanotiziagiornale

