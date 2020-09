Nek cambia mestiere | Nuova sfida televisiva per il cantante (Di mercoledì 2 settembre 2020) Filippo Neviani, aka Nek, cambia mestiere. Ma non si tratta certo di una scelta definitiva. Nek non ha nessuna intenzione di lasciare la musica. Tuttavia, nei prossimi giorni, si cimenterà in una Nuova avventura televisiva. Infatti, oggi, 2 settembre, e il 5 settembre, andranno in onda i Seat Music Awards, condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Il 6 settembre, invece, alle 16, su RaiUno, sarà trasmesso lo speciale Seat Music Awards – Viaggio nella Musica che vedrà Nek alla conduzione, insieme a Carolina Di Domenico. Il cantante si è mostrato entusiasta di questo esordio alla conduzione televisiva e ha raccontato le sue impressioni a Tv Sorrisi e Canzoni. E’ la prima volta, infatti, che Nek veste i panni di conduttore ... Leggi su giornal

I Seat Music Awards 2020 si presentano già come un'edizione indimenticabile. Tantissime le sorprese e le differenze dagli anni precedenti. Una cosa però non cambia: alla conduzione abbiamo Vanessa Inc ...

