NBA Playoff 2020: Boston si porta sul 2-0, Denver vince la serie contro Utah (Di mercoledì 2 settembre 2020) I Denver Nuggets vincono la serie contro gli Utah Jazz nel primo turno dei Playoff NBA 2020. Match al cardiopalma deciso da un canestro nell’ultimo minuto di Nikola Jokic, che porta il punteggio sull’80-78 a favore dei suoi. Niente da fare dunque per Mitchell e compagni, che nonostante i tentativi finali si vedono eliminati da quel centro a pochi secondi dalla fine. I Nuggets sono riusciti nell’impresa di ribaltare la serie: da 1-3 a 4-3, dodicesima franchigia della storia a riuscirci. In semifinale Denver se la vedrà con i Los Angeles Clippers. Nel girone est è iniziato invece il secondo turno, con i Boston Celtics che si impongono nuovamente sui Toronto Raptors. Questi ultimi sembravano ... Leggi su sportface

(ANSA) - ROMA, 02 SET - I Nuggets vincono di misura 80-78 sui Jazz grazie a un canestro decisivo di Nikola Jokic, quando mancavano meno di 30" alla fine del match, qualificandosi per il secondo turno ...

Basket Nba | Playoff: Boston Celtics sul 2-0, Raptors ancora KO. Tatum inarrestabile. A sorpresa, arriva un'altra sconfitta per i campioni in carica dei Toronto Raptors, che perdono anche Gara 2 contr ...

