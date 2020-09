Navi quarantena e aiuti economici, il Governo in soccorso di Lampedusa (Di mercoledì 2 settembre 2020) AGI - Un vertice di due ore per affrontare l'emergenza migranti a Lampedusa, dove l'hotspot è ormai al collasso. Al termine però "nessuna risposta concreta, ma tanta buona volontà, di cui, si sa, sono lastricate le strade del mondo". Questo il commento del governatore della Sicilia, Nello Musumeci, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi con il premier, Giuseppe Conte, i ministri Lamorgese, Guerini, Gualtieri, De Micheli e Di Maio (in collegamento) e il sindaco di Lampedusa, Totò Martello. Una sola per ora è la certezza, condivisa con i due amministratori locali: "Entro venerdì sarà svuotato l'hotspot di Lampedusa: all'interno non ci saranno più mille e duecento migranti, ma il numero regolare, i 190 previsti. Inoltre è stata garantita più attenzione alla ... Leggi su agi

