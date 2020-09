Navalny, Berlino conferma: 'E' stato avvelenato' e Angela Merkel chiede 'risposte' da Mosca (Di mercoledì 2 settembre 2020) La Germania ha acquisito 'prove che non lasciano dubbi' sul fatto che Alexei Navalny sia stato avvelenato. Lo ha affermato Steffen Seibert, portavoce di Angela Merkel , aggiungendo che Berlino '... Leggi su tgcom24.mediaset

RaiNews : Berlino: l'oppositore russo #Navalny avvelenato con 'agente nervino del gruppo Novichok' - Agenzia_Ansa : Berlino dura sul caso Navalny: prove 'indubitabili' sull'avvelenamento #ANSA - MattiaBBagnoli : Secondo Berlino nel corpo di @navalny sono state trovate tracce di composto al nervino Novichok. Ambasciatore russo… - giovanni_gazzo : Navalny, Berlino: «È stato avvelenato con il Novichok». Merkel: «Mosca deve dare risposte» - Chiardoni : Berlino, prove 'indubitabili' sull'avvelenamento di Navalny - -

Ultime Notizie dalla rete : Navalny Berlino

Che ad avvelenare Alexei Navalny fosse stato il Novichok lo si è sospettato sin da quando al Charité di Berlino hanno ristretto il cerchio degli indiziati al gruppo degli anticolinesterasici. Ora, per ...Ci sono «prove che non lasciano dubbi» sul fatto che il dissidente russo Alexej Navalny sia stato avvelenato. Lo ha affermato Steffen Seibert, portavoce di Angela Merkel, per conto del governo tedesco ...