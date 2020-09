Navalny avvelenato, la condanna della Ue: 'Inaccettabile violazione del diritto internazionale' (Di mercoledì 2 settembre 2020) L'Unione Europea "condanna nei termini più forti possibili l'avvelenamento del leader dell'opposizione russa Alexei Navalny". Lo dichiara in una nota l'Alto rappresentante Ue per la politica estera, ... Leggi su globalist

PaoloGentiloni : #Navalny avvelenato con il #Novichok rivela il governo tedesco. Ora vogliamo la verità sui responsabili - HuffPostItalia : Germania accusa, Alexei Navalny avvelenato con il gas nervino Novichok - gennaromigliore : Dalla Germania arriva la conferma di ciò che ormai tutti sospettavamo: Alksej #Navalny è stato avvelenato con il No… - shumann78 : RT @PaoloGentiloni: #Navalny avvelenato con il #Novichok rivela il governo tedesco. Ora vogliamo la verità sui responsabili - arvannas : RT @PaoloGentiloni: #Navalny avvelenato con il #Novichok rivela il governo tedesco. Ora vogliamo la verità sui responsabili -

Ultime Notizie dalla rete : Navalny avvelenato

Bruxelles, 02 set 20:15 - (Agenzia Nova) - Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg ha condannato l’utilizzo di un agente nervino per avvelenare l’attivista ... “La Germania ha annunciato ...Alexey Navalny è stato avvelenato. Il dissidente russo è stato «vittima di un crimine perché doveva essere ridotto al silenzio». Usa parola pesanti come un macigno Angela Merkel, confermando che il go ...