Nations League 2020/2021, il calendario completo dell’Italia: date, orari e tv (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il calendario completo dell‘Italia nella Nations League 2020/2021. Con il secondo posto nel girone dello scorso anno gli azzurri si sono guadagnati il diritto di restare in prima fascia in questa complicata competizione voluta fortemente dall’Uefa ma già mutata nel suo format. Nel Gruppo 1 con l’Italia presenti Bosnia Erzegovina, Polonia e Olanda, questo il calendario con tutte le partite degli azzurri, le date, gli orari le informazioni sulla diretta tv. GIORNATA 1 Venerdì 4 settembre 2020 ore 20.45 Italia-Bosnia Erzegovina su Rai Uno GIORNATA 2 Lunedì 7 settembre 2020 ore 20.45 Olanda-Italia su Rai Uno GIORNATA 3 Domenica 11 ottobre 2020 ore ... Leggi su sportface

