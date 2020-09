Natale Sciara. Lo scrittore, poeta e diarista si racconta ai nostri microfoni: «A Tor San Lorenzo ho trovato la mia ispirazione» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Cercare di riassumere in poche righe un autore eclettico come Natale Sciara non è impresa da poco. Per ogni taglio che ho pensato di dare a questo articolo in ogni caso qualcosa sarebbe rimasta inevitabilmente fuori dal racconto. E sarebbe stato un peccato. Per questo abbiamo cercato di fornire uno spaccato trasversale di ciò che l’autore ha rappresentato e rappresenta oggi come punto di riferimento culturale, specialmente nell’area dei Castelli dove vive. Lo abbiamo conosciuto nel mese di luglio nella sua abitazione a Tor San Lorenzo dove, ormai da 40 anni, ha deciso di trascorrere l’estate insieme alla moglie, compagna praticamente da tutta una vita. Natale Sciara, classe 1941, riassume con noi parte della sua vita divisa tra eventi culturali – di cui, per alcuni, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

