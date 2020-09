Napoli, XXV edizione del premio Cimitile: vincono Veltroni e Gratteri (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – È stata presentata questa mattina, nella sala Caduti di Nassirya del Consiglio Regionale della Campania a Napoli, la venticinquesima edizione del premio letterario Cimitile, che si terrà a partire dal 12 settembre nel complesso basilicale paleocristiano dell’antico comune del napoletano. Una settimana per celebrare la letteratura, con la premiazione, con il Campanile d’argento, di autori prestigiosi, come Walter Veltroni e il suo “Odiare l’odio” e il magistrato antimafia Nicola Gratteri in concorso con “La rete degli invisibili”, scritto a quattro mani assieme ad Antonio Nicaso. premio speciale ad Alessandro Siani, per la sua attività di attore, ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Napoli XXV Premio Cimitile, 25 anni e un premio speciale ad Alessandro Siani videoinformazioni Matteo Salvini in visita nel savonese, domani tappe a Savona e Cairo

Savona-Cairo. Il segretario della Lega Matteo Salvini torna nel savonese. Dopo essere stato nel comprensorio albenganese nelle scorse settimane (qui trovi l’intervista esclusiva di IVG.it), tornerà ne ...

Salvini martedì in piazza a Genova, Savona e Cairo. Mercoledì a Rapallo | Il programma

Elezioni regionali 2020. Il leader del Carroccio Matteo Salvini, accompagnato dal segretario nazionale dellaLega Liguria Edoardo Rixi, la prossima settimana sarà di nuovo in Liguria per la campagna el ...

Savona-Cairo. Il segretario della Lega Matteo Salvini torna nel savonese. Dopo essere stato nel comprensorio albenganese nelle scorse settimane (qui trovi l’intervista esclusiva di IVG.it), tornerà ne ...Elezioni regionali 2020. Il leader del Carroccio Matteo Salvini, accompagnato dal segretario nazionale dellaLega Liguria Edoardo Rixi, la prossima settimana sarà di nuovo in Liguria per la campagna el ...