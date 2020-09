Napoli, Venerato: “La Juventus offre Romero e 10 milioni per Milik, De Laurentiis ne chiede 20” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ciro Venerato, giornalista RAI sempre molto presente quando si parla di Napoli, è intervenuto quest’oggi nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’ in onda sull’emittente radiofonica Kiss Kiss Napoli. Oggetto delle sue dichiarazioni è stato ovviamente il calciomercato azzurro. Ecco le sue parole. “Arkadiusz Milik? La Juventus offre in cambio Cristian Romero e 10 milioni. Il … L'articolo Napoli, Venerato: “La Juventus offre Romero e 10 milioni per Milik, De Laurentiis ne chiede 20” Leggi su dailynews24

news24_napoli : Venerato: “Scambio Napoli-Roma, Paratici è un furbo di tre cotte: sapete… - news24_napoli : Venerato: “Il Napoli ha preso un giocatore dell’Arsenal! Di Lorenzo… - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili RAI – Inter interessato a Meret, ma il Napoli non vuole venderlo s… - pasqualecaso92 : Quindi il #Napoli cede il suo miglior centrale difensivo della storia (per circa 70 milioni) e lo sostituisce con i… - TUTTOJUVE_COM : Venerato: 'Suarez mette fretta a Napoli e Roma, Dzeko è il favorito di Paratici. Apertura di Milik' -