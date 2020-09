Napoli, ufficiale l’amichevole col Pescara: si gioca l’11 settembre al San Paolo (Di mercoledì 2 settembre 2020) Venerdì 11 settembre il Napoli sfiderà il Pescara al San Paolo in occasione dell’ultimo test precampionato prima dell’esordio in Serie A contro il Parma. Lo ha annunciato Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del club partenopeo. Dopo il triangolare contro L’Aquila e Castel di Sangro e il test contro il Teramo, è ufficiale il terzo impegno estivo di Mertens e compagni. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale in tempo reale per non perdere quanto accade sul rettangolo di gioco dell’impianto partenopeo. Leggi su sportface

DiMarzio : #Napoli, ufficiale il rinnovo di #Zielinski - sscnapoli : La divisa ufficiale Kombat Pro 2021 SSC Napoli è qui. Scopri l’home kit. #SSCNapoli #KappaSport #ForzaNapoliSempre… - Ric1926_ : RT @GA7_Official: Dalla radio ufficiale del @sscnapoli l’annuncio: l’11 settembre ci sarà un’altra amichevole! Il #Napoli affronterà il #… - SalernitanaTwts : RT @radiopuntonuovo: ???? #Salernitana, #Calaiò: '#Tutino? Il suo arrivo è quasi ufficiale... Ha i colpi per fare benissimo. Lo ricordo dai t… - sergiocorvacho : STYLO NAPOLETANO #napoli #naples #italia #southernitaly #church #iglesia @ Basilica Santuario del Carmine Maggiore… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ufficiale Serie A, calendario ufficiale: la prima partita del Napoli è contro il Parma Vesuvio Live Napoli, impedisce la ripartenza della Circum e aggredisce i poliziotti: arrestato

Ieri sera gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti presso la stazione della Circumvesuvi ...

Calendario serie A: Crotone in trasferta contro il Genoa il 20 settembre, poi il Milan in casa la seconda giornata. La Juve allo Scida...

Le dichiarazioni di mister Stroppa dopo l’uscita del calendario: “Le squadre occorre affrontarle tutte e nel migliore dei modi. Al momento il Crotone non è completo perché siamo appena in quattordici, ...

Ieri sera gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti presso la stazione della Circumvesuvi ...Le dichiarazioni di mister Stroppa dopo l’uscita del calendario: “Le squadre occorre affrontarle tutte e nel migliore dei modi. Al momento il Crotone non è completo perché siamo appena in quattordici, ...