Napoli, trema il Vesuvio: scossa di terremoto avvertita in molti comuni della provincia (Di mercoledì 2 settembre 2020) scossa di terremoto questa notte, 2 settembre, a Ottaviano (Napoli). trema il Vesuvio. A darne notizia sono i sismografi dell’INGV, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. scossa di terremoto a Ottaviano, trema il Vesuvio Erano le 3 e 16 di questa notte quando una scossa di magnitudo 2.0 ha colpito l’area vesuviana. Il sisma ha … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

ForzAzzurri1926 : COVID-19, UFFICIALE CASO POSITIVO IN RITIRO, IL NAPOLI TREMA. CASTEL DI SANGRO BLINDATO >>>> - news24_napoli : Juventus, Dybala trema: tutti i componenti della famiglia di Oriana sono… - geroz_ : Campania, inchiesta si allarga. E ora De Luca trema davvero - -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli trema

Voce di Napoli

Abbiamo calcolato quanto deve spendere di più o di meno un cittadino a seconda dei territori in cui vive per muoversi e per comprare merci. I primi risultati fanno tremare vene e polsi visto che tutte ...Enrico Fedele, ex procuratore e dirigente sportivo, oggi volto dei programmi di 'Televomero', ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del programma radiofonico 'Marte Sport Live', trasmissione ...