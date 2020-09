Napoli, stallo Milik. Il prestito di Meret la chiave per lo scambio con Under? (Di mercoledì 2 settembre 2020) In attesa che si sblocchi la questione Milik è in difesa che il Napoli si muove per sistemare l'organico. E oltre a trovare l'erede di Koulibaly c'è da gestire la questione portieri. Federico ... Leggi su gazzetta

Gianluc06685004 : @Torrenapoli1 il napoli in questo momento è in fase di stallo per colpa delle vendite e i giornalosti non avendo un… - yutomanga : RT @dan_ceres: Vi do i dettagli. Proposto biennale a 10mln annui netti. Trattativa che potrebbe concludersi entro questo venerdi. Benzema t… - dan_ceres : Vi do i dettagli. Proposto biennale a 10mln annui netti. Trattativa che potrebbe concludersi entro questo venerdi.… - dan_ceres : La situazione #Dzeko pare essere in stallo per via dell’asse Napoli-Roma per Milik. E forse anche per la scelta del… - DFDYR98 : @jerryscottismo @strumentiumani Dovete guardare in faccia la realtà e non da retta a due pezzi di carta Qua gli uni… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli stallo Napoli, stallo Milik. Il prestito di Meret la chiave per lo scambio con Under? La Gazzetta dello Sport Napoli, stallo Milik. Il prestito di Meret la chiave per lo scambio con Under?

In attesa che si sblocchi la questione Milik è in difesa che il Napoli si muove per sistemare l’organico. E oltre a trovare l’erede di Koulibaly c’è da gestire la questione portieri. Federico Pastorel ...

Per Suarez la Juve è la prima scelta

Luis Suarez ritiene che la soluzione ideale per lui sia la Juventus. E lo ha fatto sapere ai diretti interessati, visto che negli ultimi giorni non sono mancati contatti fra lui e i vertici bianconeri ...

In attesa che si sblocchi la questione Milik è in difesa che il Napoli si muove per sistemare l’organico. E oltre a trovare l’erede di Koulibaly c’è da gestire la questione portieri. Federico Pastorel ...Luis Suarez ritiene che la soluzione ideale per lui sia la Juventus. E lo ha fatto sapere ai diretti interessati, visto che negli ultimi giorni non sono mancati contatti fra lui e i vertici bianconeri ...