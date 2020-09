Napoli, Sal Da Vinci litiga per il bagaglio: rissa sull’aliscafo. Intervengono i carabinieri (Di mercoledì 2 settembre 2020) rissa a bordo dell’aliscafo per un bagaglio di troppo. Protagonista involontario della zuffa il cantante Sal Da Vinci, in partenza per Napoli dopo un’esibizione a Procida. Si è reso necessario l’intervento dei carabinieri. Napoli, rissa sull’aliscafo per Sal Da Vinci: due denunce La vicenda risale a ieri mattina. L’artista partenopeo si era esibito sull’isola di … L'articolo Napoli, Sal Da Vinci litiga per il bagaglio: rissa sull’aliscafo. Intervengono i carabinieri Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

