Napoli, il nuovo difensore può arrivare gratis! La richiesta dell'Arsenal per Sokratis (Di mercoledì 2 settembre 2020) Sokratis Papastathopoulos è finito nel mirino del Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis. Piace anche a mister Gennaro Gattuso. Leggi su 90min

pisto_gol : La classifica dei club più indebitatid’europa: in testa c’è il #Tottenham ( che ha costruito il nuovo stadio) poi i… - vincenzodivili0 : RT @pisto_gol: La classifica dei club più indebitatid’europa: in testa c’è il #Tottenham ( che ha costruito il nuovo stadio) poi il #ManchU… - RealDonatoTrump : RT @pisto_gol: La classifica dei club più indebitatid’europa: in testa c’è il #Tottenham ( che ha costruito il nuovo stadio) poi il #ManchU… - Ric1926_ : RT @pisto_gol: La classifica dei club più indebitatid’europa: in testa c’è il #Tottenham ( che ha costruito il nuovo stadio) poi il #ManchU… - Marcletiz : RT @pisto_gol: La classifica dei club più indebitatid’europa: in testa c’è il #Tottenham ( che ha costruito il nuovo stadio) poi il #ManchU… -