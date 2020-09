Napoli, Gattuso: “Ci faremo trovare pronti per l’inizio della Serie A” (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Ci faremo trovare pronti per l’inizio del campionato. Sarà una stagione difficile perché il Napoli dovrà giocare molti big match ravvicinati“. Questa la reazione a caldo dell’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso dopo la definizione del calendario di Serie A 2020/21 ai microfoni dei canali del club partenopeo. Il Napoli esordirà il 20 settembre in trasferta contro il Parma di Liverani. La stagione si chiuderà invece contro l’Hellas Verona. Leggi su sportface

