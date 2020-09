Napoli, centrale cercasi: sondaggio anche per Acerbi (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Napoli si sta guardando intorno alla ricerca di un difensore centrale che possa sopperire all’assenza del partente Koulibaly. Tra i nomi sul taccuino della dirigenza azzurra c’è anche quello di Francesco Acerbi. A riportarlo in giornata è stato Ciro Venerato, in un intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Federico Pastorello, come Raiola qualche giorno fa, ha raggiunto gli azzurri a Castel di Sangro per parlare di mercato: oltre alla permanenza di Meret e l’interesse per Candreva, anche il centrale ex Milan è stato oggetto di discussione. Il classe 1988 infatti non ha ancora rinnovato con la Lazio, a cui chiede un aumento di stipendio. De Laurentiis ha parlato con Lotito, ma le ... Leggi su anteprima24

ESCLUSIVA PA – Calciomercato Napoli, nuovo nome per la difesa: piace Martin HINTEREGGER

Il Napoli continua a studiare le mosse per fare fronte ad una doppia possibile cessione di Koulibaly e Maximovic. Gattuso insiste nel voler riabbracciare il suo vecchio pupillo, Sokratis Papastathopou ...

RAI - Il Napoli ha preso Papastathopoulos. La strategia se parte un altro centrale

Secondo quanto riporta Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, il Napoli ha scelto l'erede di Kalidou Koulibaly per la difesa. Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, ha rilasciato una inter ...

