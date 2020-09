Nancy Pelosi, pizzicata dal parrucchiere senza mascherina. La figuraccia della speaker che accusa Trump (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ne ha fatto una vera e propria battaglia personale accusando ripetutamente Trump di non usare la mascherina anti-Coronavirus in pubblico ma ora l’intransigente speaker della Camera Usa, la dem Nancy Pelosi, si è fatta beccare mentre era dal parrucchiere proprio con la mascherina calata sotto al mento. Un pessimo esempio per le donne americane. Uno scivolone che Nancy Pelosi ha persino tentato di giustificare gettando la colpa addosso al parrucchiere. Insomma il solito vizio della sinistra di predicare bene e razzolare male. Nancy Pelosi ha spesso, soprattutto nelle ultime settimane, attaccato il presidente ... Leggi su secoloditalia

Le immagini trasmesse dall’emittente e ottenute dal proprietario dell‘eSalon dove è andata Pelosi – che affitta lo spazio ai parrucchieri – mostrano la presidente della House of Representatives con la ...

