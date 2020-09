Muore Erick Morillo, dj icona della musica house: trovato senza vita nella sua casa di Miami Beach (Di mercoledì 2 settembre 2020) Gli era stata attribuita una prima morte nel 2002 quando ad Ibiza si era diffusa la leggenda metropolitana di un incidente stradale fatale, con tanto di news su tv e giornali. Si scoprì poi che era una fake news. Stavolta però, a 49 anni, è stato trovato senza vita nella sua casa di Miami Beach. Parliamo di un grande della musica house come Erick Morillo, decine e decine di EP e remix all’attivo ma per l’Ansa autore – con lo pseudonimo Reel 2 Real – soprattutto del successo ‘I like to move it’ (uscita nel 1993, poi divenuta parte colonna sonora del cartone animato ‘Madagascar’ nel 2005). Per il momento ... Leggi su nonsolo.tv

