Movimento 5 Stelle, si apre la sfida alla leadership: a gestire le danze Casalino e Casaleggio (Di mercoledì 2 settembre 2020) Si è aperta ufficialmente la gara per chi si aggiudicherà le redini del Movimento 5 Stelle. E sul ring, ufficiosamente, sembrano esserci solamente due persone: Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista. Ufficiosamente, nel senso che se l’attuale premier Giuseppe Conte decidesse di combattere, non ci sarebbe più partita. Senza dubbio, il posto sarebbe il suo. E’ vero però che per ora Conte sembra voler rimanere in disparte dalle faide interne, e continuare a concentrarsi sull’emergenza coronavirus che, purtroppo, non si può considerare un ricordo. Certo è che Di Maio sta mettendo in pratica una tattica molto pericolosa, tra un post e l’altro sul referendum dei prossimi 20 e 21 settembre, prova a non farsi mettere da parte né da un possibile rimpasto di governo, né dal suo ... Leggi su urbanpost

