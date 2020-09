Movida alle porte di Roma con Dj omofobo alla consolle: ‘Ric****ne’ a una coppia gay, scoppia la polemica (Di mercoledì 2 settembre 2020) Offese omofobe e appellativi poco carini. E’ questo quello che una coppia di ragazze ha segnalato all’associazione Arci Gay che ha raccontato la storia. Siamo a Frascati nella notte tra sabato e domenica in un locale molto noto. L’autore degli insulti – stando a quanto riportato dalle giovani – sarebbe il dj della discoteca. Ora la loro segnalazione – come si legge sulla pagina su Arci Gay – è supportata anche dal Servizio Gay Help Line. “Ci uniamo all’appello e diamo il nostro supporto alla coppia e a chi si è sentito offeso durante la serata, consapevoli di essere costantemente al lavoro affinché ai Castelli Romani non si verifichino situazioni omofobe. Invitiamo il locale a chiedere scusa e ad impegnarsi nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Movida alle Covid, la stretta del governo: stop ai balli e mascherine obbligatorie la sera nei luoghi della movida la Repubblica Test sierologici gratuiti e volontari in centro a Prato

Il 4 e il 5 settembre dalle 22 alle 2 in piazza del Comune saranno effettuati test sierologici gratuiti e volontari per il progetto "Movida si…cura", la campagna di prevenzione promossa dall'assessora ...

Movida, giro di vite: nuove telecamere nelle gallerie dei condomini in centro

Il sindaco De Pasquale ha fatto il punto della situazione a Marina di Carrara e annuncia il monitoraggio extra locali / CARRARA Zona “movida” a Marina di Carrara: spunta l'idea telecamere nelle galler ...

